Pavimentazione Antitrauma e Altri Pavimenti Utili per la Sicurezza: 15 Idee

Chi ha a cuore il benessere delle persone, soprattutto in spazi comuni e condivisi, sa quanto sia importante investire in una pavimentazione antitrauma. Si tratta di un pavimento realizzato con rotoli, tappeti o piastrelle in gomma che consentono di progettare (e vivere) spazi sicuri. Per esempio queste possono essere utili all'interno di una sala pesi o attrezzi della palestra, ma anche in una sala comune della propria cosa, oppure possono essere impiegate per le aree giochi dei bambini o, ancora, si possono inserire sia dentro che fuori alle piscine. Si tratta di superfici gommate che grazie alla loro consistenza evitano cadute, scivolate o altri traumi, come suggerisce anche il loro nome. Tra i benefici, inoltre, la facilità di pulizia; il prezzo, visto che si tratta di pavimentazioni economiche e la facilità di installazione. Vuoi saperne di più? In questo articolo ti mostreremo diversi modi per impiegare le pavimentazioni antitrauma, anche nell'ambiente domestico: come nel parco giochi di casa, anche comune con i vicini, o per rendere sicura la tua piscina interna ed esterna.