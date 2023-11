Siete alla ricerca di idee originali per decorare la casa? In questo Libro delle Idee andremo a conoscere decorazioni in legno e non solo: vedremo infatti decorazioni adesive per porte in legno e non, delle pareti in legno finemente lavorate e altri fantastici esempi di decorazioni per la casa che hanno in comune il materiale per la casa più naturale e utilizzato: il legno. Perché il legno è da sempre parte del panorama domestico, sia perché da vita a raffinate decorazioni in legno, sia perché molto spesso la struttura dei complementi di arredo e in legno, così come in legno sono anche molti pavimenti e soffitti. Il legno continua a essere ancora oggi uno dei materiali più presenti nelle nostre casa, nonostante la ricerca nel campo dei materiali abbia raggiunto dei livelli di sperimentazione e sofisticazione mai visti prima. Il legno però ha saputo mantenere una presenza costante in virtù delle sue qualità naturali, ma anche grazie a trattamenti che sempre più lo rendono resistente alle sollecitazioni della casa contemporanea. Per quanto riguarda le decorazioni in legno, poi, tradizionalmente le superfici di mobili in ambienti diversi della casa, dalla cucina al salotto, passando per il bagno e la camera da letto, sono state decorate usando tecniche varie, dall'intaglio all'incisione, passando per la pittura: le decorazioni in legno sono sempre un ottimo modo per arricchire i mobili e gli ambienti. Come vedremo, il legno può essere decorato, ma anche trasformato in sculture, cornici, mobili e mensole che sono delle piccole opere d'arte, spesso sottovalutate proprio perché il carattere domestico e familiare del legno, ma non per questo sono meno sorprendenti. Nelle mani di designer e soprattutto di artigiani di talento come i falegnami, questo materiale serve a dare vita alle decorazioni in legno raffinate che sempre riescono a portare il loro tocco sorprendente negli ambienti della casa. Scopriamole insieme.