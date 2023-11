La bella stagione è ormai arrivata, le giornate sono più lunghe e il tepore della luce del sole ci avvolge in un piacevole abbraccio, è giunto quindi il momento di poter nuovamente vivere a pieno gli spazi esterni che la casa ci mette a disposizione. Chi ha la fortuna di possedere un appartamento con terrazzo o una villa munita di giardino può pensare di attrezzare i propri esterni non solo creando comode zone relax, con divani e chaise-longue, ma realizzando anche un pratico angolo cottura o una cucina vera e propria ben accessoriata e rifinita in ogni dettaglio per adattarsi al meglio al contesto aggiungendo una nota di design. In questo Libro delle idee vi mostreremo cinque esempi di cucine per esterno dallo stile accattivante e che solleticheranno la vostra voglia di preparare succulenti pranzi soleggiati per godere di allegri momenti in famiglia o in compagnia di amici. I forni sono creati da Alfa Forni, che qui suggerisce anche alcune idee per l'installazione, realtà internazionale specializzata nella produzione di forni sia domestici che professionali, che sfrutta materiali e tecnologie all’avanguardia che garantiscono perfetti risultati di in termini di cottura che in termini di resistenza agli agenti atmosferici; a condire tutto questo un design unico e brevettato. Scopriamo insieme idee e suggerimenti per progettare il vostro outdoor cooking.