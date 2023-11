18 Maniere originali di utilizzare sassi e pietre nelle aiuole da giardino: diverse forme, grandezze e colori

Le grandi distese di erba dei giardini esterni, possono essere decorati con delle aiuole con fiori colorati e perché no, anche con dei sassi colorati. I sassi nelle aiuole posso servire sia da bordatura che da materiale riempitivo. In entrambi i casi le forme, le grandezze e i colori che si vanno a scegliere definiranno lo stile dell'aiuola. Si sa che il colore della pietra ci rimanda spesso al bianco e al grigio, ma non dobbiamo dimenticare che esistono pietre naturali colorate ed anche delle pitture apposite per dipingere i sassi ed ottenere il punto di colore desiderato. I sassolini più piccoli sono generalmente utilizzati per ricoprire l'area interna dell'aiuola, a mo' sostitutivo dell'erba. Se siete delle persone particolarmente creative, per abbellire i giardini potete utilizzare i diversi colori dei sassi per creare delle forme geometriche o addirittura dei disegni potete utilizzare i diversi colori dei sassi per creare delle forme geometriche o addirittura dei disegni. La ghiaia è anche un altro materiale adeguato per riempire le aiuole, mentre le pietre più grandi sono rilegate alle bordature delle aiuole. Ricordatevi che, se avete delle pareti esterne in pietra o mattoni, è bene che i sassi impiegati nell'aiuola siano in armonia con lo stile del muro. In base alle dimensioni dei sassi abbiamo diverse soluzioni: ciottoli,sassolini, granulati. ghiaia etc. I sassi sono un vero e proprio arredo da giardino, allora bisogna scegliere quelle più adatte al nostro spazio verde. Esiste una vasta gamma di colorazioni e dimensioni delle pietre da giardino, in questo articolo vedremo 18 maniere di utilizzare sassi e pietre nelle aiuole: dal bianco al blu, passando per il grigio ed il marrone.