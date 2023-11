Spesso quando si parla di coibentazione e isolamento termico ci si limita a occuparsi dell'isolamento esterno della casa, dimenticando che anche la coibentazione interna è importantissima per contribuire a un ottimale isolamento termico della casa. E che oltre al cappotto termico esterno si può dotare la casa di un cappotto interno, per rendere ancora più efficiente la casa, evitando i ponti termici e la dispersione termica che portano a far crescere i consumi per il riscaldamento e il raffreddamento della casa, e di conseguenza sia i costi che le emissioni. Per rendere l'isolamento termico della casa più efficiente, come vedremo in questo Libro delle Idee, è possibile mettere in campo diverse strategie, dall'installazione di un cappotto interno, all'uso di diversi tipi di isolante termico, dall'intonaco termoisolante sino ai pannelli naturali, minerali o sintetici, all'isolamento termico del pavimento. La coibentazione interna e l'isolamento termico degli interni possono essere rese più efficienti in molti modi: scopriamoli andando a conoscere insieme le 15 cose da sapere assolutamente su coibentazione interna e isolamento termico. Seguiteci.