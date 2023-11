Quali sono i vantaggi delle stufe a pellet moderne? Le stufe a pellet moderne hanno rispetto ad altre tipologie di stufe, come quelle classiche a legna, un maggiore rendimento da un punto di vista termico e dei consumi, oltre a richiedere una manutenzione molto ridotta e a garantire una notevole facilità di utilizzo, grazie al fatto che le stufe a pellet moderne hanno dei sistemi che permettono la ricarica automatica. Con una ricarica di un sacco di pellet, una stufa a pellet moderna è capace di riscaldare un appartamento di medie dimensioni per circa una giornata e mezza, con un sensibile risparmio anche dal punto di vista economico rispetto ad altri sistemi di riscaldamento. Per le stufe a pellet moderne i progettisti hanno poi sviluppato sempre di più camere di combustione verticali, per poter sfruttare delle fiamme più alte e sempre più simili a quelle prodotte dalle stufe e dai camini a legna. Come vedremo esistono una infinità di modelli diversi di stufe a pellet moderne, sempre più sicure e attente al risparmio anche da un punto di vista energetico, con modelli adatti anche alle case passive moderne, capaci di prelevare l'aria di combustione dall'esterno della casa, per evitare di sottrarre ossigeno agli ambienti domestici in cui sono installate. Insieme a tutte le altre soluzioni adottate da architetti e interior designer per isolare gli ambienti della casa, dal soggiorno alla cucina, con porte e infissi dotati di vetri e telai altamente performanti, ma anche con soluzioni che riguardano dettagli come la scelta dei tessuti delle tende, che pure possono contribuire, le stufe a pellet moderne sono esempi di stile e funzionalità che contribuiscono al riscaldamento e al benessere della casa. Scopriamo insieme come.