Un piccolo acquario in casa può diventare un simpatico elemento d'arredo e portare un po’ di vita e colore nel tuo spazio quotidiano, per esempio in soggiorno o in cucina. E’ stato dimostrato che un acquario in casa può avere dei benefici effetti sulla salute, riducendo lo stress e inducendo ad una riduzione della pressione arteriosa. Un acquario d'acqua dolce è sicuramente più facile da gestire di uno d’acqua di mare, perché è più semplice ricreare un habitat ottimale per i suoi inquilini. Ci sono molti pesci d’acqua dolce che possono trovare dimora in un mini acquario e, a differenza dei pesci di mare, sono più facili da allevare, specie per chi è alle prime armi.

In questo Libro delle Idee, vediamo come creare e prendersi cura di un piccolo acquario:

quali pesci scegliere, come pulire la vasca, quali sono le luci migliori per illuminarlo

e quali sono gli errori da evitare.