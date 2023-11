Queste ultime caratteristiche rendono il muro di blocchi di cemento un elemento perfetto per un bagno o per una cucina: due stanze dove macchie e umidità sono all’ordine del giorno. Un muro in blocchi di cemento ridurrà il tempo necessario per le pulizie quotidiane in una doccia perché non si presterà alle tipiche e fastidiosissime incrostazioni di calcare. Inoltre, un

muro in blocchi di cemento resterà sempre come nuovo perché, a differenza delle piastrelle tipiche dei bagni, non ha fughe, non rischia di scheggiarsi e neppure di sbiadire con i raggi ultravioletti. I blocchi di cemento sono quindi pratici e funzionali oltre che belli ed eleganti.