Librerie Sospese: 17 Idee per Lettori Appassionati (e Non)

Ami moltissimo la lettura e ogni volta che passi davanti ad una libreria non resisti alla tentazione di acquistare un nuovo libro? Se la tua passione è la lettura o se ami tenere in ordine i tuoi libri, potresti sfruttare al massimo lo spazio della tua casa grazie ad una soluzione di design e che non sacrifichi lo spazio abitativo. Ma che, soprattutto, non sia la solita libreria impegnativa che sacrifica tutta la parete.

Come? Un'idea può essere quella di scegliere una libreria sospesa da aggiungere in più angoli della casa. In questo modo potrai utilizzare tanto spazio senza togliere luminosità alla stanza né riempirla di scaffali. Di librerie sospese a parete ne esistono di tanti modelli e stili: moderne o colorate, dallo industriale alle più classiche, possono essere inserite in ogni ambiente, dal soggiorno alla cucina e nello studio. Il tutto, ovviamente, valorizzando un angolo della casa e rendendolo unico. Sono librerie che si sviluppano sulla parete utilizzando diversi materiali e colori, con mensole sospese e staccate dal pavimento, per dare quella sensazione di libertà e luminosità alla stanza pur usufruendo di uno spazio utile e necessario.

Non sai quale scegliere? In questo articolo ti mostriamo qualche soluzione pratica da inserire in ogni stanza e che di sicuro ti aiuterà a prendere ispirazione per la tua casa.