È la stagione del giardino! 17 spunti per una pavimentazione perfetta

Ogni anno con l'arrivo della primavera, e ancor di più dell'estate, torna la voglia di passare più tempo negli spazi esterni della casa, e quindi di dargli nuova vita. Stiamo parlando del giardino, quell'angolo di verde, quell'oasi a portata di mano, in cui poter rilassarsi ed allontanarsi dallo stress della vita quotidiana, per sentirsi un po' come in vacanza. Desiderato moltissimo da chi non lo ha, è un elemento che arricchisce l’intero complesso abitativo. Allo stesso tempo, però, oltre ad essere goduto, il giardino ha bisogno di essere mantenuto regolarmente. Infatti, al di là della cura delle piante, del prato, dei fiori e delle aiuole, importante prima di tutto è una buona pavimentazione. Qui di seguito parleremo dell'importanza di rivestire le proprie superfici esterne e di farlo utilizzando i materiali giusti, adattabili poi alle esigenze e ai gusti di ognuno. La scelta dei pavimenti per esterni dipende dallo spazio che si ha a disposizione e da come lo si vuole sfruttare: ad esempio, per creare sentieri che colleghino il cancello agli ingressi della casa, per connettere i vari punti del giardino adibiti a diverse attività, o per realizzare delle ampie superfici pavimentate, creando delle aree da destinare alla zona pranzo con tavolo, sedie e barbecue, o semplicemente al parcheggio della propria auto. La pavimentazione esterna ha una funzione sia estetica che pratica. I fattori che si devono prendere in considerazione nella scelta dei materiali sono la resistenza agli agenti atmosferici e quindi agli sbalzi di temperatura, al contatto con acqua e gelo, allo scivolamento e all'erosione. Le opzioni sono molteplici: pietra, gres porcellanato, cotto, calcestruzzo, legno e resina, e non solo. Dal punto di vista estetico, la scelta va fatta in base agli altri elementi della casa e all'ambiente che la circonda: le piastrelle in ceramica e arenaria sono perfette per lo stile classico e rustico, per le case più eleganti è preferibile il granito, mentre per uno stile moderno, le piastrelle in gres porcellanato, semplici e minimalistiche, risultano essere la scelta migliore. Inoltre, si possono utilizzare anche materiali sintetici, come plastica e vetro.