Non Chiamatelo Solo Blu: 15 Modi Brillanti per Usare il Blu Ciano

Il blu ciano spesso può essere confuso con altri colori. Può essere chiamato, erroneamente, turchese per la sua brillantezza o molte altre volte viene definito come un azzurro più carico. Il blu ciano, è un colore particolare che ben si presta ad ambienti vivaci, anche del soggiorno o della veranda. In questo caso, per esempio, è stato utilizzato per ottenere un colore caldo e raffinato per le pareti (in alternanza piene, in altre con motivi), per quadri e per dettagli tessili del divano e dei cuscini. Il risultato, in questo modo, permette di creare un'area rilassante ma giocosa. Il tocco in più? Aggiungi cuscini di magenta, colore ottenuto mischiando quantità uguali rosso e blu per un contrasto inaspettato.