Letti Singoli Bellissimi in 15 Idee Sfiziose

Largo ai letti singoli! Che si tratti di una soluzione adottata per un bambino, un adolescente, o anche per uno studente o un lavoratori single, il letto singolo è un arredo che non passa mai, e che anzi, diventa versatile per più età e contesti della vita. E' dunque necessario tenersi sempre ben aggiornati, per non farsi mai scivolare i trend da sotto le dita, e riuscire così a mantenere una camera da letto di grido in ogni occasione! I letti singoli sono davvero pieni di soluzioni e funzioni: si va infatti dai letti scorrevoli, facilmente riponibili all'occorrenza (e in questo caso è bene fare attenzione alle ruote per letti scorrevoli), ai letti sovrapposti scorrevoli, che usano lo stratagemma della scomparsa secondo un diverso assetto di dimensioni. Infine, non dimenticarti del ben più classico ma mai dimenticato letto a castello! Vedrai: per giocare con un letto singolo in casa tua, tutto quello che ti serve è una buona dose di creatività e immaginazione!