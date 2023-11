Consolle Trucco, 15 Consigli per una Strepitosa Zona Beauty

Questo articolo è dedicato soprattutto a chi ama prendersi cura di sé e a chi ama truccarsi e per chi cerca, quindi, una soluzione particolare per inserire una zona dedicata in camera da letto o in un'altra stanza. La consolle trucco, come concezione, porta un po' indietro negli anni, quando mamme e nonne amavano pettinarsi, truccarsi o struccarsi davanti a splendidi specchi, in un piccolo e grazioso tavolo posizionato vicino al letto. Oggi questa postazione può essere replicata tale e quale ad allora oppure trasformarla in una versione più moderna. Ma come creare un angolo che si inserisca nell'ambiente, con stile, per truccarti e prepararti per la giornata o per una serata speciale? Puntando non solo sulla bellezza della consolle trucco, ma anche sulla sua comodità. Scegli quindi uno spazio ricco di cassetti e contenitori per tenere tutto (dai trucchi ai fermacapelli dalle creme per il viso allo struccate) in ordine e a portata di mano.