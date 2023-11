16 Modi originali per inserire il bronzo e il rame nel tuo arredamento

Il bronzo è un materiale che dai tempi più antichi ha ricoperto un ruolo fondamentale sia nelle arti decorative, sia nella fabbricazione bellica. Questi due usi denotano subito la bellezza e la resistenza del materiale. Nasce dalla lega di rame e stagno, il che gli conferisce una gran resistenza ed un colore tendente al marrone con delle note di aranciato. Oggigiorno gli interior designer ne hanno riscoperto la bellezza e la funzionalità stilistica. Negli arredi di casa si può inserire sia il materiale, sia il solo color bronzo. Certamente ha un costo leggermente elevato come materiale, ma riprodurne il colore sarà invece alla portata di tutti. Questa tonalità si adatta a tutti gli stili sia per abbinamento (con lo stile vintage e barocco) che per contrasto (con lo stile moderno o industriale) creando degli effetti magnifici e luminosi.Per chi preferisce, invece, la brillantezza e le tonalità chiare si può optare per il solo rame naturale, dato che abbiamo capito dalla composizione che il bronzo altro non è se non una variante del rame. Entrambi sono dei metalli affascinanti, eleganti, dal gusto ricercato ed un po' retrò, anche rustico se vogliamo. Il rame e il bronzo sono adatti alla creazione dei più disparati elementi d'arredo: lampadari, rubinetti, lettiere, cucine e così via. L'unica cosa da ricordare è che il loro splendore va mantenuto nel tempo pulendoli con degli appositi prodotti, ma non spaventatevi, basta averne cura e il gioco varrà la candela. Se non si vogliono utilizzare come materiale costitutivo degli arredi, ma si vuole impiegare solo il loro colore rame o il color bronzo le opzioni che si aprono sono infinite. Possiamo utilizzarlo come tintura delle pareti, rifiniture di uno specchio, nella tappezzeria, per i profili del bagno etc.

In questo articolo vedremo 16 originali idee per utilizzare il rame e il bronzo in tutte le stanze della casa e renderle sofisticate con un solo tocco.