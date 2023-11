Effetto Corten: 15 straordinari utilizzi di tendenza!

Non è sempre possibile costruire un camino in casa, per questo negli ultimi anni ha ottenuto sempre più consensi una soluzione alternativa: il camino a bioetanolo. La semplice installazione, il non dover utilizzare legna da ardere e quindi non produrre cenere e gli innumerevoli modelli di design, lo rendono un’alternativa al classico camino, amatissima soprattutto da chi predilige uno stile contemporaneo e minimale. Chi ama invece uno stile industriale con richiami al vintage, può optare sì, per un camino a bioetanolo, ma in una suggestiva variante in corten! La magia di un ambiente vissuto che si esplica in un camino in corten che diventerà il punto focale della vostra living. La corten texture, in questo caso in un nero fumo, regala un’aurea misteriosa e raffinata, elegante e incisiva ad un ambiente che non passerà di certo inosservato.