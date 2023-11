Ristrutturazioni residenziali a Bologna: 9 meravigliosi esempi

Ci spostiamo ora in un'area residenziale urbana per osservare il risultato della ristrutturazione di una villa monofamiliare risalente agli anni Sessanta. L'importante intervento condotto dall'architetto Muzzi ha portato ad una maggior stabilizzazione dell'intero fabbricato, alla riorganizzazione degli spazi interni e alla riqualificazione della struttura, in linea con gli standard più attuali di efficienza. Nello specifico, l'edificio è stato coibentato con un sistema a cappotto mentre la copertura a falde inclinate è dotata di impianto solare termico per supportare la produzione dell'acqua calda ma anche di un solar tube al centro che porta l'illuminazione alla scala centrale attraversando il sottotetto non praticabile. Il progetto ha previsto inoltre un piccolo ampliamento delle superfici accessorie come le terrazze. Questo ha contribuito a riequilibrare la facciata dell'abitazione e valorizzarla grazie al design peculiare delle ringhiere in ferro verniciato a polvere, composte da elementi lineari e verticali.