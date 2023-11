Progettazione Bagni Moderni a Brescia

Sono proprio i rivestimenti decorativi ad inaugurare una nuova era per la stanza da bagno. A mostrarlo è anche il seguente esempio, in cui una carta da parati a tema floreale è installata nella parete adiacente alla vasca freestanding per creare un fondale fantasioso di grande impatto visivo. Grazie infatti alle moderne tecnologie produttive e a materiali sempre più high-tech e performanti come la fibra di vetro, anche le più creative superfici – un tempo desuete per l'inserimento in ambienti ad alto tasso di umidità – fanno in loro ingresso a gamba tesa, pronte per valorizzare e arricchire anche il più semplice dei contesti.