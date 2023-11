Progettazione Uffici Direzionali

Professionalità, avanguardia, comfort e dinamismo: sono questi alcuni dei valori raccontati dal progetto architettonico e d'interni curato dal team dello studio Bartoletti Cicognani per ricavare da un semplice capannone artigianale una serie di uffici operativi e direzionali in cui poter svolgere le attività lavorative in piena tranquillità. L'intervento, consistito principalmente nell'eliminazione di una parte del tetto e nella creazione di un giardino interno, ha portato così alla realizzazione di un workspace dall'anima moderna e versatile, pienamente in linea con le attuali tendenze del settore. Il progetto, nello specifico, si sviluppa attorno al patio centrale e al suo verde, con open space su doppio volume per gli uffici operativi, a cui si affacciano quelli direzionali e un ammezzato per il relax. Approfondiamo il concept esplorando ciascun ambiente!