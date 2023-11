Il Restyling di un Appartamento tra Passato e Presente

Torna pulsante anche nel living l'associazione di arredi vintage di grande pregio, come il divano B&B in pelle bordeaux, e complementi creati ad hoc per ultimare l'interior, tra cui il tavolino da caffè in marmo di carrara. L'ambiente risulta inoltre fortemente caratterizzato da una parete dal fascino urbano e materico, in mattoncini a vista tinteggiati in total white.