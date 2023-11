Restyling e Arredamento per Appartamento Moderno

L'ambiente cucina, separato dal soggiorno, vanta un mobilio lineare e minimale, con colonne completamente incassate nel cartongesso e blocco cottura senza soluzione di continuità che appare come un corpo unico e compatto regala uniformità ed eleganza allo spazio. Non manca poi un'isola mobile costruita su misura, con piano in rovere come il pavimento, utilizzabile sia come aggiuntivo piano di lavoro sia come tavolo per pasti veloci. Ancora una volta, l'illuminazione è studiata ad hoc per creare una luce diffusa e pratica, ma senza rinunciare ad un effetto estetico intrigante e moderno.