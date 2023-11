Interior Design Contemporaneo: 6 Progetti Esemplari

Il design contemporaneo non veste solamente gli ambienti residenziali più attenti, bensì rappresenta un prezioso alleato anche per conferire personalità ai contesti pubblici e commerciali. A dimostrarlo è il progetto curato dal designer Andrea Govoni, che rivisita sapientemente il concetto stesso di farmacia dando vita ad uno spazio attuale, accogliente e dalla forte identità. Ben lontano dall'approccio futuristico solitamente utilizzato nella progettazione di questa tipologia di locali, l'architetto sceglie infatti di calare il mondo farmaceutico in un elegante giardino d’inverno fatto di materiali naturali e colori pastello. Il negozio, sviluppato su una metratura ampia e caratterizzato da un tenue color salvia, vanta un interior fluido e gradevole in cui le strutture in ferro e gli espositori in legno sembrano pronti per accogliere piante aromatiche e maestose rampicanti, il tutto valorizzato e scandito da mirati punti luce. Grazie ad una atmosfera moderna e informale, questa farmacia 2.0 è in grado di promuovere un ideale senso di benessere mettendo così a proprio agio la clientela.