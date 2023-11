Arredamento in Legno: 8 Must per l'Interior Contemporaneo

Ottimizzare lo spazio di contesti domestici e commerciali è l'obiettivo primario del design modulare contemporaneo, che il più delle volte si avvale di una progettazione sartoriale per una impeccabile personalizzazione della metratura. Una composizione su misura che tenga conto delle dimensioni precise e delle peculiarità strutturali dell'ambiente in cui sarà collocata risulta infatti la soluzione più adeguata per ottenere un risultato perfettamente funzionale ed esteticamente armonioso. Ne è un esempio l'arredo in legno ideato da Remigio Architects per la valorizzazione di una parete curva all'interno di un moderno workspace. Realizzato in legno multistrato okumè rivestito in ferro grezzo nero calamina, questo ingegnoso scaffale-armadio da ufficio segue con estrema flessibilità l'andamento del muro, alternando parti chiusi e aperte per un utilizzo trasversale.