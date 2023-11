7 Tendenze per Cucine al Passo con i Tempi

Lo stile industrial non abbandona le tendenze per cucine contemporanee, continuando anzi a raccogliere consensi nei contesti abitativi più attuali. Ad avere la meglio, in particolare, è la sua declinazione vintage, che vede associati elementi grezzi e post-industriali a finiture effetto used e dettagli di recupero. Ne osserviamo un impeccabile esempio, realizzato su misura da Basile Cucine, in cui le strutture con sviluppo a parete sono completate da una cantinetta per i vini e da un rivestimento in vernice lavagna, mentre al centro si staglia un'isola centrale con tavolo annesso e sgabelli, sormontata da cappa con punti luce e piano d'appoggio per piante e oggetti.