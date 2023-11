Tappeti in Tinta Unita per la Casa Contemporanea

Rettangolare, a pelo corto e in colorazione neutra, il tappeto rettangolare dalla texture cangiante proposto dall'e-commerce è un indiscusso plus per qualsiasi ambiente domestico moderno. Adatto sia nella zona living per marcare i confini dell'area conversazione ma anche in camera da letto per rendere ancor più confortevole e rilassante l'interior, questo tappeto in tinta unita fa leva su una grande versatilità e una eleganza senza tempo.