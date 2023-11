18 mosaici: una tecnica di rivestimento sfiziosa ed alternativa

Proprio per il fatto che il mosaico non è esposto all'umidità, queste tessere vengono utilizzate principalmente da Decoratori di Interni ed Interior Designers per il rivestimento del bagno. Mentre in passato questo era considerato un ambiente di seconda importanza, utile solo per l'igiene quotidiana, oggi, invece, è diventato il luogo della cura di sé stessi e del relax, un posto dove rasserenarsi e ricaricarsi. Di solito il mosaico viene usato per rivestire la zona del lavabo o per gli interni doccia. Qui ci si può sbizzarrire e realizzare delle composizioni a propio piacimento: ad esempio ricoprirla interamente, inserire il mosaico in piccole porzioni, oppure come rivestimento delpiatto della doccia.