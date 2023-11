Quando si parla di giardini quasi automaticamente si pensa a distese di prati verdi, piante e fiori, con alberi di ogni tipo e siepi. Ed è un pensiero più che giustificato: a chi non piacerebbe, infatti, di vivere circondato dalla natura in tutto il suo rigoglioso splendore? Ma il verde delle piante non è l’unico fattore a rendere un giardino bel organizzato e accogliente: i sassi e le pietre naturali, e in particolare i sassi bianchi da giardino possono contribuire a rendere gli spazi del giardino più organizzati, eleganti e accoglienti, ma anche divertenti, come vedremo in questo Libro delle Idee, perché inserire delle aree pietrose, delle aiuole con sassi bianchi da giardino e altre pietre da giardino magari di colore scuro, permette di creare dei piccoli giardini rocciosi. Il concetto alla base del giardino roccioso è naturalmente una delle migliori opzioni per utilizzare i sassi bianchi: quella del giardino roccioso rimane una delle soluzioni più ricche di possibilità che i paesaggisti possono utilizzare per introdurre in maniera organizzata sassi bianchi e pietre in giardino insieme a piante e fiori. La configurazione standard di un giardino di questo genere, come vedremo in questo Libro delle Idee in molti degli esempi in cui sono presenti anche i sassi bianchi da giardino e le pietre consiste nella disposizione di pietre e rocce di diverse dimensioni, con le piante inserite negli interstizi e proprio i sassi bianchi, le pietre di fiume o la ghiaia intorno, a creare delle aree di passaggio, in cui sono le diverse texture dei sassi e le differenti cromie a portare nel giardino geometrie e variazioni di ritmo. Ma i sassi bianchi da giardino e le pietre naturali contribuiscono a rendere più interessanti anche altre tipologie di giardini, dal giardino zen sino a quelli più tradizionali all'inglese o all'italiana. Perché i sassi bianchi e le pietre da giardino in generale, contribuiscono a variare il paesaggio del giardino e a introdurre la straordinaria varietà di forme e sfumature di questi frammenti minerali, capaci oltretutto di contribuire a rendere migliore il drenaggio dell'acqua piovana, e quindi la vita del giardino e la sua fruibilità in generale. Per conoscere meglio le possibilità d'uso di sassi bianchi da giardino e altre pietre naturali, non ci resta che andare a conoscere insieme le 15 ottime soluzioni per il giardino selezionate per questo Libro delle Idee. Seguiteci.