Siete alla ricerca di una soluzione inconsueta per le camere da letto, come le camere matrimoniali a ponte? In questo Libro delle Idee andremo a conoscere proprio le camere matrimoniali a ponte e altri 15 esempi di camera da letto inconsuete. Perché generalmente le camere da letto matrimoniali non si discostano da alcuni schemi classici per l'organizzazione dello spazio della camera da letto, che vede gli armadi e le armadiature di qualsiasi dimensione siano, o le cabine armadio nel caso siano queste a sostituire gli armadi, costituire degli elementi a sé stanti nello spazio, che occupano pareti diverse da quella in cui si trova il letto. In questo Libro delle Idee, invece, scopriremo come le camere matrimoniali a ponte vadano nella direzione opposta a quella classica, con la struttura dell'armadio a ponte e il letto a costituire un unicum, che unisce le due distinte funzioni in un'unica struttura, di solito utilizzata quasi esclusivamente per la stanza dei bambini. Le camere da letto matrimoniali a ponte, invece, permettono a interior designer e architetti di inserire delle camere da letto complete in spazi limitati, unendo vani contenitivi e letto matrimoniale: in questo modo possono occupare una sola parete, ottimizzando lo sfruttamento di tutto lo spazio a disposizione. Per saperne di più sulle camere matrimoniali a ponte e sugli altri esempi di camere da letto inconsuete non ci resta che andare conoscerle da vicino: seguiteci!