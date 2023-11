Ligustro, siepe versatile e resistente: 15 idee per il tuo giardino

Ligustro: siepe, alberello, bonsai o cespuglio. Questa pianta da siepe originaria dell'Europa centro meridionale e dell’Africa settentrionale è davvero molto utilizzata nei nostri giardini. Il motivo del suo successo? La sua rusticità, il portamento arbustivo che la rende adatta a formare delle belle siepi piene, i graziosi fiori, piccoli e profumati, dal colore bianco avorio, che abbelliscono questa pianta nel periodo che va da Aprile a Giugno.

Esistono diverse varietà di ligustro da siepe. Alcune sono sempreverdi, altre perdono le foglie in autunno. Ecco una breve panoramica: Ligustrum vulgare: tipico in tutta la penisola, è tra le piante da siepe più utilizzate in Europa. Se lasciato crescere può raggiungere altezze fino ai 5 metri. Nelle regioni più fredde, durante il periodo invernale perde parzialmente le foglie, mentre al sud si comporta come un sempreverde. Ligustrum Japonicum: o ligustro giapponese, è un sempreverde dalle foglie lucide e di grandi dimensioni. Ligustrum Sinense: varietà di ligustro da siepe dalle foglie più chiare. Ligustrum Ovalifolium: una siepe di ligustro di questa varietà crescerà molto rapidamente. Ligustrum Lucidum: si trova allo stato spontaneo nelle regioni del nord Italia. Caratterizzata da una fioritura particolarmente ricca.

Il ligustro, siepe o cespuglio, è una pianta abbastanza resistente. In natura si trova nei boschi e in campagna, a diverse altitudini. Predilige un’esposizione in pieno sole o a mezz’ombra. In caso di luce insufficiente la pianta riesce comunque a vegetare, ma difficilmente produrrà i fiori bianchi che molti amano in una siepe ligustro. Non teme le temperature rigide dei nostri inverni, ma è meglio posizionarla in zone riparate dal vento.

Ligustro, siepe da giardino o da balcone: si può coltivare in piena terra, ma si adatta bene anche ad essere messa a dimora in vaso. Questo permette di creare con il ligustro una siepe anche in un balcone, un terrazzo, o uno spazio esterno pavimentato. Non richiede grandi quantitativi d’acqua, ma nella stagione più calda è meglio provvedere regolarmente all’irrigazione per evitare di vedere le foglie rovinarsi a causa della carenza idrica. Il ligustro siepe non è particolarmente soggetta a malattie o parassiti: le problematiche più comuni riscontrate sono il cosiddetto mal bianco (l’oidio, che si presenta con macchie bianche sulle foglie simili a muffa) e gli insetti minatori, facilmente identificabili dalle gallerie che scavano nelle foglie.

Ligustro siepe: come si forma, come si mantiene? Il ligustro è una pianta da siepe molto semplice da trattare: cresce rapidamente e sopporta bene le potature. Le varietà sempreverdi vanno tagliate di frequente, concentrandosi sui rami più vecchi, per stimolare la crescita di nuovi getti. La siepe di ligustro è molto apprezzata anche in forma di cespuglio o di alberello. In questa galleria vedremo moltissime idee per inserire il ligustro, siepe, cespuglio o alberello in varie tipologie di ambiente esterno: dal balcone al vialetto di ingresso, dalla resede al terrazzo, senza dimenticare ovviamente il giardino.