Tegole piane: 15 idee per un rivestimento di design!

Il materiale da costruzione, costituito di argilla opportunamente lavorata, depurata, cotta e asciugata in forno è sicuramente un simbolo di un gusto più classico e datato. In questa splendida immagine lo vediamo declinato in tegole che in questo caso non sono piane, ma che possono esserlo. Sono tanti infatti i costruttori che ultimamente hanno deciso di utilizzare tegole piane in laterizio per contribuire alla fusione perfetta tra modernità e gusto classico.