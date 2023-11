Tutto sui piatti doccia: 15 modelli in pietra naturale, con effetto pietra e rivestiti in marmo

I bagni tendono ad acquisire uno stile sempre più moderno nel design, nelle linee e nei colori che si prediligono, ma soprattutto grazie alla scelta dei materiali. Se un tempo la ceramica bianca non aveva rivali, in fatto di sanitari, ora esiste una miriade di materiali naturali e tecnologici che spesso sostituiscono la ceramica. Questo cambio è avvenuto soprattutto per quanto riguarda due elementi: il lavabo e il piatto doccia. Solitamente questi due elementi vanno abbinata, ad ogni modo in questo articolo ci incentreremo sul secondo. I box doccia possono assumere forme e colori disparati, se è vero che la forma dipende dal taglio che gli esperti vanno a fare, il colore dipende dal materiale scelto. La pietra naturale è un tocco di eleganza in questo caso se utilizzata nel nostro bagno, ricorda un po'gli ambienti rilassanti ed armoniosi delle SPA. Questo vantaggioso aspetto ha sicuramente una nota dolente, si tratta del prezzo che la pietra naturale può arrivare ad avere, però non bisogna disperare, grazie ai progressi della tecnologia è possibile riprodurre l'effetto pietra con dei materiali di qualità, resistenti ed esteticamente di gran valore. Certamente chi ne ha la possibilità potrà optare anche per un piatto doccia in vera pietra naturale, ad esempio in marmo, o limitarsi al rivestimento.

In questo articolo vedremo 15 idee per riprodurre l'effetto pietra per il piatto doccia, passando per varie forme e sfumature. Non mancheranno anche degli esempi di vera pietra naturale.