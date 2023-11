Alla fine del quadro delineato con l'aiuto di Serena e Valeria di CC-Ark sul ruolo dell'architetto e dell'interior designer, ci si può chiedere: qual è la differenza? Da questa breve indagine è emerso che i confini tra le due professioni non sono netti. Di solito ci si rivolge a un architetto quando si deve affrontare un intervento molto rilevante come quello di una ristrutturazione, mentre ci si rivolge a un interior designer quando l'intervento riguarda l'arredamento e la decorazione degli ambienti della casa. Le due professioni non sono quindi alternative: architetto e interior designer possono collaborare alla realizzazione di un progetto, occupandosi di parti diverse del progetto, in tempi differenti oppure operando in parallelo, in base alle specifiche competenze e esperienze acquisite. La scelta tra architetto e interior designer, quindi, dipenderà dal progetto: per questo è importante mettere a fuoco le esigenze, le necessità e gli obiettivi di un progetto per decidere a chi rivolgersi per realizzarlo.