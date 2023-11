Come arredare e decorare con il legno in 18 foto: introduzione alla pirografia

L'impiego del legno non si limita a arredi e strutture della casa, bensì questo può trasformarsi in basi per creare vere e proprie opere d'arte. Allo stesso modo in cui si realizza un disegno, con matita o penna su carta, acrilico o olio su tela, cosi si possono disegnare e decorare materiali come il legno. Questo è possibile grazie alla pirografia, una tecnica molto antica di origini egizie. Il pirografo per legno è lo strumento che permette di incidere e intagliare su suddetto materiale per creare capolavori assoluti e può essere immaginato come una penna con una punta metallica incandescente in grado di incidere tracce permanenti. La pirografia è una tecnica molto diffusa tra modellisti, artisti e artigiani e nella decorazione d'interni. La lavorazione del legno in generale è un'attività creativa molto produttiva e particolarmente rilassante e soddisfacente. Come nell'arredamento d'interni, e'importante la scelta del legno, soprattutto per chi è ha appena iniziato: in questo caso si preferisce un legno tenero, come il pino, la betulla, l’acero o il frassino, in quanto più economico e malleabile da lavorare. Inoltre, essendo il loro colore più chiaro, le incisioni lasciate dal pirografo risulteranno più evidenti.