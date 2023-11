Pax Angolare: 15 Idee per Tenere i Vestiti in Ordine

Il Pax è un modello di armadio capiente, componibile e personalizzato, che è diventato famoso negli ultimi anni soprattutto grazie all'Ikea. L'Ikea pax angolare, infatti, è un modello commercializzato dalla nota azienda svedese che si adatta a diverse esigenze. Diverso dagli altri modelli e dagli armadi comuni perché è modulabile, personalizzabile in base alle esigenze e, soprattutto, presente anche in una versione angolare che permette di ottimizzare al meglio ogni spazio. La sua forza sta nel fatto che è possibile ampliarlo anche in un secondo momento, aggiungendo altri componenti, reinventando lo spazio tenendo ferma l'estetica della stanza. Visto il successo e la crescente richiesta, anche altre aziende hanno replicato o comunque dato una loro versione di questo mobile prezioso – anche del pax angolare – l'ideale per chi ha tanti abiti (ma anche giacconi e accessori) da riporre. Le versioni sono tante, disponibili con ante o senza, o anche mischiando entrambe le soluzioni. Se sei indeciso in questo articolo troverai di certo qualche bella soluzione per la tua casa.