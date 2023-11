15 Modi Diversi per Usare una Parete Divisoria in Legno

Sono i mille i motivi che possono spingerci a voler realizzare una parete divisoria in legno all'interno di una casa o in un appartamento. Per questioni di privacy o, più semplicemente, per dividere uno spazio dall'altro e delimitare in un qualche modo i confini.

Ovviamente alzare un muro, anche solo in cartongesso, è un'operazione invasiva che non sempre è possibile o non voluta come soluzione. C'è infatti chi ama gli spazi luminosi e chi, invece, non vuole sacrificare nessun centimetro: per questo oggi si possono utilizzare pareti divisorie con un po' di creatività.

Ad esempio, si possono usare i listelli in legno alternati, che permettono di far passare la luce in ogni stanza, oppure di utilizzare mobili-librerie per separare gli ambienti e, allo stesso tempo, rendere funzionali queste strutture.

In questo articolo abbiamo cercato di riunire 15 idee differenti per utilizzare pareti in legno e pareti divisorie in maniera utile, creativa e originale. Quale ti piacerà di più? Ricordati di scriverlo nei commenti!