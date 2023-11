Blu notte, colore elegante e misterioso: 25 idee per utilizzarlo

Blu notte: colore associato al silenzio, alla calma e alla tranquillità. Allo stesso tempo, questa tonalità evoca atmosfere misteriose ed esotiche. Le suggestioni che richiama riguardano l’acqua, le profondità dell’oceano (soprattutto se si parla di blu oltremare), il cielo di notte… È per questo motivo che il blu notte viene scelto per arredare ambienti fuori dal comune, insieme eleganti e particolari.

Come utilizzare il blu notte colore nell’arredamento? Una tinta così scura richiede grande attenzione e abilità negli abbinamenti con il resto dei colori della casa. A seconda della percentuale di colore blu notte utilizzata in una stanza potremo ottenere ambienti molto diversi tra di loro. Una stanza ricca di questo colore si trasformerà in uno scenario più buio, rilassante e dalla grande profondità… Impiegando il blu notte in minor misura, andremo invece a valorizzare i dettagli (un tappeto, alcune piastrelle… ): in un ambiente dalle tinte chiare preponderanti, lo sguardo andrà inevitabilmente a perdersi nell’elemento di colore blu notte.

Blu notte: colore per qualsiasi stanza, se sapientemente impiegato. In questa guida vedremo insieme come ciascun ambiente della casa, dalla cucina alla camera da letto, possa essere impreziosito con questa particolare tonalità. Vedremo le combinazioni ideali con gli altri colori (come il colore ciano), quali sono gli stili di arredamento che più si prestano ad accogliere un elemento di arredo di tonalità blu notte o blu oltremare. Pareti, pavimenti, mobili e complementi di arredo: scopri come valorizzare ciascuno di questi elementi con una tinta in grado di regalare un’atmosfera unica.