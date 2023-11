State cercando una scrivania antica o uno scrittoio antico da inserire nello studio o nel soggiorno? In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto 15 esempi tra antico e moderno che vedono come protagonisti la scrivania e lo scrittoio. I due termini sono spesso utilizzati in maniera intercambiabile e in buona sostanza a livello lessicale i due termini coincidono, anche se quando si parla di scrittoio ci si riferisce a un mobile usato per scrivere, simile a un tavolo, più antico di quanto non sia la scrivania, che è la versione più moderna dello scrittoio stesso. In questo caso, però, andremo comunque a occuparci di mobili d'epoca: scrivanie e scrittoi che hanno una lunga storia alle spalle, anche se non lunga come quella del mobile stesso. Perché le storia della scrivania è una storia lunga, se è vero che immagini di mobili con piano orizzontale o leggermente inclinato usati per scrivere, con cassetti e stipi vari, iniziano a comparire nei quadri a partire già dal Quattrocento, mentre sino ad allora era stato rappresentato come una sorta di leggio. Il principio di un mobile con un piano orizzontale come superficie su cui scrivere è rimasto immutato sino all'epoca moderna, così come immutata è la varietà delle forme e dei modelli attraverso cui scrivania e scrittoio sono state declinate. Come vedremo, però, molto spesso il materiale utilizzato è il legno, anche se pure in questo caso sono infinite le possibilità vista la vasta gamma di varietà di legno a disposizione e le infinite possibilità di cromatismi da esplorare. Rispetto anche alle dotazioni, come cassetti, ripiani e portaoggetti, le possibilità per architetti, interior designer e artigiani sono molteplici. Un tratto comune, che ritroveremo nelle diverse tipologie di scrivania antica e scrittoio antico che vedremo, è quella di una estrema qualità delle finiture e dei dettagli, spesso frutto di un lavoro artigianale certosino tipico dei mobili costruiti in maniera non seriale o, in ogni caso, su piccola scala. Ed è proprio questa qualità che rende questi scrittoi e queste scrivanie così preziose e ancora oggi così ricercate per arricchire diversi ambienti della casa, dallo studio al soggiorno. Non ci resta che andare a scoprirle insieme nel dettaglio: continuate a seguirci.