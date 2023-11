Siete alla ricerca dei migliori coppi e delle migliori tegole per la copertura della vostra casa? In questo Libro delle Idee andremo a conoscere coppi per il tetto e tegole attraverso 15 esempi tradizionali e moderni del loro uso. L'evoluzione nel settore delle coperture è stata costante e continua a produrre novità, grazie al progresso delle tecnologie produttive e a quello della ricerca nel settore dei materiali, sempre più avanzata e innovativa, sia per quanto riguarda i risultati in termini di efficienza, che per quanto riguarda la resa estetica delle coperture del tetto classico della casa, che sfrutta la posa di coppi e tegole. I materiali sono molto importanti, perché è sulla loro resistenza alle sollecitazioni degli elementi e all'usura, che si basa la solidità e la capacità di isolamento e protezione che sono fondamentali per ogni copertura efficiente da un punto di vista termico. I materiali utilizzati per le coperture sono diversi, a partire proprio dai coppi e dalle tegole in cotto. Le alternative sono tante: tegole in cemento, lastre di pietra, chiamate anche piode o lose, diverse a seconda dell'area geografica, come per esempio l'ardesia; coperture in metallo, coperture con i moduli fotovoltaici, talvolta integrate con la copertura con coppi o tegole in cotto. Proprio i coppi per tetto in cotto, che non sono altro che tegole curve, leggermente coniche, che si dispongono in file parallele, e le tegole in cotto sono tra i materiali per la copertura più usati in Italia dagli architetti. Il cotto è un materiale particolarmente utilizzato sia perché le argille sono presenti su tutto il territorio nazionale e poi per le sue caratteristiche di durabilità e di isolamento, affidabili in ogni periodo dell'anno. I coppi e le tegole in cotto sono capaci, infatti, di resistere al gelo e agli sbalzi termici, con superfici altamente riflettenti che permettono di proteggere la casa, e in particolare gli ambienti posti ai pianti superiori come le camere da letto, anche durante i mesi più caldi. Per saperne di più non ci resta che iniziare la nostra breve esplorazione: seguiteci.