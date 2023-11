Color Seppia: 15 Ambienti dal Colore Caldo e Avvolgente

Il color seppia non è abbinabile solo a contesti classici, anzi. Questa tonalità dal fascino inimitabile, è perfetta anche per ambienti moderni che prediligano un design raffinato e ricercato.Una palette neutra che non si discosti molto dal seppia, ma che invece declini questa nuance in tonalità che vanno dal beige al panna, è assolutamente consigliata per soggiorni che vorranno presentarsi come caldi e accoglienti, ma allo stesso tempo al passo coi tempi.