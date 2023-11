Siete alla ricerca di soluzioni effetto marmo, che riproducano la sua eleganza evitandone i difetti più noti, come la necessità di una manutenzione accurata e la scarsa resistenza al contatto con certe sostanze detergenti? Il finto marmo ottenuto con il grès porcellanato o con piastrelle finto marmo e lastre di altri materiali, come la quarzite, rappresentano una valida alternativa per riprodurre l'effetto marmo. Il finto marmo del grès porcellanato in particolare ha un'ottima resistenza alle sollecitazioni ed è sicuro e facile da pulire, pur garantendo una riproduzione molto accurata di alcune delle caratteristiche delle varie tipologie di marmo nelle sue varie colorazioni, dal marmo bianco al marmo rosa. Per cui le superfici del grès porcellanato effetto marmo sono in grado di riprodurre quelle dei marmi, che possono essere per esempio venati, listati, screziati, fioriti, a seconda della tipologia di lavorazione e levigatura, ma sono meno delicati degli originali e hanno una notevole resistenza anche all'effetto dei detergenti, garantendo ottime possibilità di manutenzione nel tempo. Il finto marmo e i materiali che riproducono l'effetto marmo sono utilizzate per le pavimentazioni di ambienti come il soggiorno e la cucina, in cui sono presenti anche per top, piani di lavoro e ripiani di tavoli, e per la decorazione delle superfici di spazi come quello del bagno, in cui pavimenti in finto marmo e piastrelle in finto marmo di grès porcellanato rappresentano una soluzione di grande affidabilità e ottima resa sia da un punto di vista tecnico, che da quello stilistico-estetico. Per scoprire tutte le possibilità dell'effetto marmo non ci resta che andare a conoscere da vicino le 15 soluzioni in finto marmo in grès porcellanato e altri materiali selezionate per questo Libro delle Idee. Continuate a seguirci.