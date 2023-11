Come trasformare gli esterni in spazi accoglienti e godibili quando arriva la primavera e la voglia di stare all'aria aperta si fa sempre più irresistibile, in particolare quest'anno? I pergolati in alluminio e in legno, ma anche in materiali come l'acciaio o formati da teli di tessuto, così come le pergole bioclimatiche, sono tra le soluzioni migliori per ombreggiare e proteggere porzioni degli esterni della casa, come il terrazzo, il balcone o il giardino, trasformando così gli spazi intorno alla casa in ambienti confortevoli e accoglienti. Le pergole in alluminio e le pergole bioclimatiche in particolare non si limitano a proteggere dal sole e a fornire un raffrescamento naturale: grazie alla loro struttura, infatti, possono rappresentare anche un ottimo schermo rispetto alla pioggia e ambienti riscaldati anche in periodi dell'anno più freddi, trasformandosi in veri e propri giardini d'inverno, ancora più suggestivi grazie ai sistemi di illuminazione Led che spesso completano la loro dotazione. I pergolati in alluminio hanno coperture formate da lamelle regolabili nell'inclinazione, per cui sono in grado di regolare la quantità di raggi solari da far penetrare in base alle esigenze del momento. Nei modelli più avanzati la chiusura e l'apertura delle lamelle di alluminio dei pergolati può essere attivata attraverso telecomandi a distanza oppure, nei modelli di ultimissima generazione, da app apposite. Queste strutture, com vedremo, garantiscono una chiusura che può sigillare ermeticamente la struttura e garantire la massima protezione dalla pioggia. Nel caso dei pergolati di legno, se è vero che il tipo di protezione garantito dalle pergole bioclimatiche non è possibile, è pur vero che l'ombreggiatura e il raffrescamento naturale che queste strutture garantiscono, si unisce al fascino senza tempo e alla naturalità delle strutture. Ma, per conoscere meglio sia pergolati in alluminio e le pergole bioclimatiche, che quelli in legno e altri materiali, non ci resta che andare a conoscere da vicino le 15 soluzioni perfette per gli esterni selezionate per questo Libro delle Idee. Seguiteci.