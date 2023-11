Locale Tecnico: 15 Cose che Devi Sapere

Abbiamo capito cos'è un volume tecnico e che questo non deve mai essere contato insieme alla volumetria dell'abitazione. Se però un locale tecnico viene realizzato andrà conteggiato all'interno della volumetria della struttura perché consentono ad essa di funzionare alla perfezione. Un volume, insomma, esterno alla casa, che può contenere tubi di impianto elettrico, per esempio, perché questi non possono essere inseriti al suo interno. Uno spazio supplementare sì, ma utile per il funzionamento della casa. Mentre quelle parti di mansarda che sì aumentano il volume della casa, non solo volumi tecnici e quindi vanno conteggiati in altro modo.