Sdraio da Esterno: 15 Modi di Arredare con le Sdraio da Giardino

ND Interiorismo & Decoración

I divanetti e le poltroncine sono gli oggetti prediletti da chi non ha a disposizione tanto spazio, come quello richiesto dai lettini prendisole, ma non vuole rinunciare a creare un bellissimo ambiente outdoor.

Ne consegue che siano soluzioni utilizzate principalmente su balconi e terrazze, piuttosto che in giardini dove, in linea di massima, lo spazio non dovrebbe essere un problema.

Gli esiti di queste scelte di arredamento sono sorprendenti, perchè anche con pochi elementi si può dar vita ad aree in cui si trascorre il tempo con piacere, condividendo gli spazi o godendosi il relax della solitudine e del contatto privato con la natura.

L'esempio in foto mostra proprio come si possa arredare con gusto un piccolo terrazzino di città, all'interno del quale non ci sono sedie sdraio da giardino, ma diverse possibilità alternative che danno vita a comode sedute. Poi nulla vieta di potersi distendere anche su un divanetto!