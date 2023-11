15 Mobili TV moderni che uniscono design e funzionalità

È improntato pure al camouflage il mobile tv pensato da Ghostarchitects, stavolta in piena sintonia con la parete di cui si fa una naturale estensione. Non senza sorprese e doppiaggi. La colonna laterale infatti nasconde al suo interno un appendiabiti. Mentre in alto si aprono immediatamente alla vista le immancabili mensole, fatte in legno coordinato al ripiano della televisione.