Tavolo rotondo bianco: 16 idee per inserirlo in un ambiente

Un tavolo rotondo bianco rappresenta un elemento di arredo versatile e funzionale. Il suo colore neutro gli consente di essere inserito praticamente all’interno di qualsiasi contesto, senza grossi problemi di abbinamenti con le altre tinte presenti. Ma, prima di tutto, perché scegliere un tavolo rotondo? Molte persone preferiscono questo tipo di forma che consente una disposizione più “paritaria” dei commensali: non c’è un capotavola e tutti coloro che partecipano al pranzo o alla cena vengono posti sullo stesso livello. Ma c’è anche chi decide di acquistarlo con motivazioni meno idealistiche: le linee curve di un tavolo rotondo bianco (o quelle ovali di un tavolo rotondo allungabile bianco, quando è aperto) risultano per molti più piacevoli rispetto a quelle di un tradizionale tavolo quadrato o rettangolare.

Ci sono anche dei vantaggi pratici per preferire un tavolo rotondo bianco: ad esempio, scegliendo un modello dotato di un unico supporto centrale, al posto dei quattro piedi, si andrà ad eliminare uno dei più comuni fastidi del doversi mettere a tavola tutti insieme, in particolar modo se c’è qualche ospite in più. Stiamo parlando ovviamente della sgradevole situazione in cui qualcuno dei posti tavola è a ridosso, o addirittura corrisponde ad una delle gambe del tavolo, rendendo faticosi e scomodi i movimenti dello sfortunato commensale che si trova in quella posizione. In ogni caso, se organizzare cene con numerosi ospiti è la tua passione, il consiglio è quello di valutare l’acquisto di un tavolo rotondo allungabile.

Parliamo della manutenzione: ovviamente, tutto dipenderà dal materiale del tavolo rotondo bianco che sceglierai. Legno naturale, marmo o cristallo danno ad un tavolo tondo un tocco particolarmente accattivante, ma sono anche più delicati. Graffi, segni da urti, sbeccature o, per quanto riguarda vetro e cristallo, addirittura rotture complete sono da mettere in conto. Se in casa ci sono bambini, oppure se il tavolo verrà utilizzato anche come punto d’appoggio o piano di lavoro, probabilmente è meglio orientarsi su materiali e finiture più resistenti: melaminico, laminato, laccato, resina, vetroceramica e plastiche varie. Queste finiture rendono più resistente ad abrasioni e macchie un tavolo rotondo bianco (su cui, a causa del suo colore, questi segni risulterebbero ancora più evidenti). Se però il tuo sogno rimane quello di un tavolo rotondo di un materiale delicato, possiamo suggerirti di coprirlo con una tovaglia (ne esistono molti modelli di varie misure e materiali) nella quotidianità, magari avendo cura di sceglierla abbinata alle tende del soggiorno o della cucina dove verrà posizionato.

Nelle prossime righe vedremo insieme moltissimi modelli di tavolo bianco rotondo tra cui scegliere: dai più classici ai più moderni. Non mancheranno proposte per gli amanti delle cene tra amici e parenti, che avranno bisogno di un tavolo rotondo allungabile. Scopriamo insieme la selezione che abbiamo realizzato.