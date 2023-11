Una tonalità per tutti: 18 idee di guida all'utilizzo del rosa

Sia come base neutra di sfondo per le pareti, che utilizzato per arredi, oggetti e tappezzerie, il colore rosa, in tutte le sue tonalità, va utilizzato con moderazione, senza eccesso. Infatti, facendo riferimento alle sue origini, questo risulta dalla combinazione del rosso e del bianco: la sua personalità può quindi spaziare da toni audaci e sensuali come il fucsia, quando ci sia avvicina di più al primo, a tonalità calmanti ed innocenti come il rosa cipria se ci si avvicina al secondo. A differenza di quello che molti pensano, è un colore molto versatile: a seconda della sua tonalità, infatti, puo essere utilizzato sia per conferire un tocco trendy ed energetico all'ambiente, sia per realizzare uno spazio rilassante e sofisticato. Quello che viene spesso considerato come il colore della casa delle bambole, associato ad un mondo infantile o femminile, se elaborato nel modo giusto, con un po di creatività e stile, e magari con l'aiuto di un buon interior designer, può veramente dare alla casa quel tocco speciale che si cercava da tanto. La psicologia denota il rosa colore simbolo di amore e romanticismo, innocenza e delicatezza, un elemento cromatico che trasmette positività e leggerezza, comfort e armonia, che combinato a modernità e glamour può regalare un risultato sofisticato ed estremamente chic.