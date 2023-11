Muri di contenimento a secco: normative e regole in 15 punti

Innanzitutto, per realizzare un muro di cemento a secco è necessario un permesso per costruire. Questo perché si tratta di una costruzione che modifica in modo durevole l'assetto di una zona o di un territorio e quindi è classificabile come un intervento di nuova costruzione. La norma giuridica dice che ’Il muro di cinta o di contenimento è struttura che – differenziandosi dalla semplice recinzione, la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitare movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.’