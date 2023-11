Giardino zen cos'è e come realizzarlo : la guida in 15 step

Prima di addentrarci nel vivo della vicenda è bene spiegare il significato della parola con cui si identifica questo tipo di giardino. Zen infatti, in giapponese vuol dire due cose in particolare: riflettere e meditare. Proprio per questo il giardino Zen da tavolo o da esterno aiuta a rilassarsi, a meditare e riflettere intensamente. E un luogo dove chiunque può trovare la propria pace interiore perché questo tipo di giardino non è legato a nessuna religione, fede o cultura in particolare. E un luogo di benessere per tutti!