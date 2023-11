Blu Pavone: 15 Sfumature per i Vostri Ambienti

Per l'utilizzo del blu nelle sue varie sfaccettature e per eventuali combinazioni, tenete presente questa tavolozza di colori. Vi aiuterà a farvi un'idea sugli accostamenti più azzeccati per il restyling degli ambienti della vostra casa. Queste tonalità naturali richiamano l'oceano e la sabbia e sono indicate per il decoro improntato al relax e al design minimale.