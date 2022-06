La cucina moderna va oltre

Il cibo è uno dei piaceri della vita e come tale deve avere il suo piccolo tempio: un luogo dove il sapore si combina con il colore e con l'odore, per dare un risultato inaspettato vedendo la sola lista degli ingredienti poco prima. Se la sala da pranzo rappresenta un inno alla gioia dove si espande nell'aria la magia del cibo prima di consumarlo, è la cucina il vero laboratorio dove si sviluppa l'alchimia. L'Italia ha da sempre una grande tradizione culinaria che si fonda sulla sua storia e quindi sulle piccole ma notabili differenze regionali. E così, di conseguenza, la cucina in quanto ambiente è rimasta sempre un po' vincolata a concetti antichi quanto le sue ricette uniche.

I bisogni e le esigenza sono cambiate nel corso del tempo. La cucina è diventata una stanza della casa da vivere ogni giorno, dove consumare un pasto veloce oppure dove preparare un piatto abbastanza complesso. Questo cambiamento è stato colto da produttori e designer che ogni anno cercano di rivedere gli elementi classici della cucina in una nuova forma, più adeguata alla funzionalità e allo stile della nostra contemporaneità. Così come la tradizione culinaria, anche il Made in Italy in fatto di arredamento ha una storia antica e di successo. Cosa succede quando due capisaldi che in qualche modo definiscono la nostra italianità s'incontrano? In questo Libro delle Idee abbiamo voluto fare una piccola panoramica, attraverso i nostri esperti, su quello che è attualmente il concetto di cucina moderna, senza però rinunciare a stupirvi con un'idea futuristica che esiste già ora, ma che volge il suo sguardo verso il prossimo ventennio.