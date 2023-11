Pavimento Flottante Esterno: 15 Belle Idee per il Giardino

Vuoi dare un tocco in più al tuo giardino? Ti piacerebbe creare una zona esterna calpestabile in legno o in altro materiale? Ami i piccoli sentieri indicati con le piastrelle all'ingresso? Allora ti piacerà di certo l'idea di farlo inserendo un pavimento flottante esterno. In pratica si tratta di listoni in legno o mattonelle in ceramica (o di altro materiale) che vengono semplicemente appoggiati sul piano di posa. Si tratta di pannelli predefiniti, che non necessitano di grandi lavorazioni, che possono essere semplicemente appoggiati o agganciati gli uni agli altri per creare un intero pavimento o una piccola area calpestabile. Sono destinati a durare a lungo, proprio perché progettati per l'esterno, e per rendere la tua area esterna di design.

Oggi in commercio ne esistono di tanti modelli, dimensioni, colori e materiali. Ma quale scegliere? In questo articolo te ne parliamo, mostrandoti qualche fantastica idea per la tua pavimentazione esterna.